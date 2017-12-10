Юноша из Екатеринбурга вышел в финал чемпионата мира по карате (ФОТО)

20-летний свердловчанин Иван Тумашев прошел в финал чемпионата мира по карате киокусинкай, который проходит в Екатеринбурге.

Юноша успешно прошел 1/8, сразившись со спортсменом из Таджикистана. На 1/4 финала во время долгой борьбы с каратистом из Кыргызстана, Иван получил травму, но все же сумел победить соперника и вышел в полуфинал.



В полуфинале свердловчанин поборолся с сильнейшим каратистом из Испании: чемпионом мира Даниелем Редондо. Поединок был прерван из-за травмы Ивана, которую нанес соперник, нарушая правила поединка.



Однако, несмотря на травму и советы врачей не участвовать в соревнованиях, Иван все же продолжил борьбу и вышел в финал, в котором сразится с каратистом из Казахстана.



10 декабря с 17.00 стартует 15 финальных поединков по различным весовым категориям.





Фотографии с соревнований чемпионата мира по карате в Екатеринбурге