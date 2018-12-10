44-летний житель Дегтярска подозревается в нападении на двух продавцов
Сегодня, 10:00ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
44-летний мужчина напал на продавца одного из магазинов города, затем на еще одного.
Житель Дегтярска подозревается в нападении на двух продавцов. Полицейским за короткий срок удалось установить личность нападавшего. После задержания злоумышленник признал вину. В отношении обвиняемого возбуждены два уголовных дела.
Обвиняемый был неоднократно судим за имущественные преступления. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, мужчина заключен под стражу.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей