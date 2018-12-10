«Честных ребят посадили»: семьи осужденных полицейских не согласны с приговором судьи

Также родственники осужденных обвиняют в травмах у Станислава Головко сотрудников ППС. В частности, по словам родителей Егора Ялунина, один из «пэпээсников» Лавренюк во время задержания упал на Головко, поэтому тот прибыл в отделение уже с травмами. Родители Ялунина намерены подать апелляцию.

Отец Дмитрия Панова, который является бывшим главой Дзержинского суда, от комментариев прессе отказался. Мать полицейского резко высказалась о судье, а также обвинила в исходе суда журналистов:

Вот из-за вас честных ребят посадили. Потом такие, как он (погибший), будут у ваших матерей сумки вырывать.

В последствии во время суда женщина также заявила, что обвинительный приговор вынесен из-за шумихи в СМИ, пишет E1.ru.

4 Лишь превышение полномочий: полицейские из Нижнего Тагила не виновны в смерти Головко Фото Трое полицейских из Нижнего Тагила - Егор Ялунин, Дмитрий Панов и Анатолий Быков - получили разные сроки и отправлены в колонию. Также они будут лишены званий. Трое преступников были взяты под стражу в зале суда. В суде озвучены смягчающие обстоятельства, которые были учтены в приговоре по делу Станислава Головко.

Внимание к истории со смертельным избиением жителя Нижнего Тагила в отделе полиции №17 в сентябре 2017 года было проявлено СМИ не только местного, но и регионального и федерального масштаба. Федеральные телеканалы также присутствовали и на оглашении приговора суда 10 декабря.