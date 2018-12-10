«Честных ребят посадили»: семьи осужденных полицейских не согласны с приговором судьи
Семьи осужденных по делу Головко полицейских – Егора Ялунина, Дмитрия Панова и Анатолия Быкова – не согласны с решением суда и считают, что обвинительный приговор вынесен из-за внимания к истории со стороны СМИ.
Также родственники осужденных обвиняют в травмах у Станислава Головко сотрудников ППС. В частности, по словам родителей Егора Ялунина, один из «пэпээсников» Лавренюк во время задержания упал на Головко, поэтому тот прибыл в отделение уже с травмами. Родители Ялунина намерены подать апелляцию.
Отец Дмитрия Панова, который является бывшим главой Дзержинского суда, от комментариев прессе отказался. Мать полицейского резко высказалась о судье, а также обвинила в исходе суда журналистов:
Вот из-за вас честных ребят посадили. Потом такие, как он (погибший), будут у ваших матерей сумки вырывать.
В последствии во время суда женщина также заявила, что обвинительный приговор вынесен из-за шумихи в СМИ, пишет E1.ru.
Внимание к истории со смертельным избиением жителя Нижнего Тагила в отделе полиции №17 в сентябре 2017 года было проявлено СМИ не только местного, но и регионального и федерального масштаба. Федеральные телеканалы также присутствовали и на оглашении приговора суда 10 декабря.
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