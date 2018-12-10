Герб вместо часов появился на здании администрации Нижнего Тагила

Герб Нижнего Тагила теперь висит вместо часов на стене администрации Нижнего Тагила. Ранее часы на центральной площади города подсказывали тагильчанам точное время.

Позже их демонтировали, а в минувшие выходные вместо часов стену здания мэрии украсил герб Нижнего Тагила размером около 5-7 метров в высоту.

Появятся ли в центре города новые часы? Это будет зависеть от мнения тагильчан, к которому чиновники обещают прислушаться.

В дальнейшем будет рассмотрен вопрос о появлении часов либо на соседних с мэрией зданиях на Театральной площади, либо на здании администрации Нижнего Тагила. Жители города могут озвучить свои идеи и пожелания, а мы их обязательно учтем,сообщили TagilCity.ru в мэрии Нижнего Тагила.