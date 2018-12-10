Не надо денег, надо справедливости: сестра Головко о приговоре суда в Нижнем Тагиле

Анатолий Быков, Егор Ялунин и Дмитрий Панов были частично оправданы и приговорены к 3 годам 2 месяцам, к 3 годам и 6 месяцам и 3 годам 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. На суде присутствовала сестра Станислава Головко – Екатерина. После оглашения приговора в разговоре с TagilCity.ru она сообщила, что намерена обжаловать решение суда. Сразу после заседания Екатерина заполнила заявление на обжалование.

2 Лишь превышение полномочий: полицейские из Нижнего Тагила не виновны в смерти Головко Фото Трое полицейских из Нижнего Тагила - Егор Ялунин, Дмитрий Панов и Анатолий Быков - получили разные сроки и отправлены в колонию. Также они будут лишены званий. Трое преступников были взяты под стражу в зале суда. В суде озвучены смягчающие обстоятельства, которые были учтены в приговоре по делу Станислава Головко.

Конечно, я не согласна с приговором. Что это за сроки? Из трёх лет у них год уже за плечами. Человека просто убили. По поводу приговор – это было ожидаемо, ещё год назад дошла информация, что 111-ую будут сливать потихонечку. Так и случилось. Ожидаю, что дальше мне предстоит много возни. Это не последняя инстанция,сообщила Екатерина.

Екатерина даже готова увезти дело в другую область, если в Нижнем Тагиле полицейским не вынесут справедливый, по её мнению, приговор.

Два-три года дают за убийство человека! Издевались, пытали, места живого нет. Людям дают такие сроки за всякий бред – за угон велосипеда, например, два-три года, а здесь… Жить спокойно я не смогу, меня это решение суда не устраивает.

В ходе заседания озвучивались показания, согласно которым у Станислава Головко не раз был замечены галлюцинации.

В суде из Стаса пытаются сделать дурачка. Галлюцинации, постоянно падал. Он был выпивший, когда его задержали, но не совсем пьяный. А говорят – тут упал, там упал, обо все предметы побился, сломал себе всё, каким-то образом конечности себе отдавил.

Екатерина Головко утверждает, что об исходе заседания, прошедшего 10 декабря, было известно заранее.

Их родственники не умеют держать язык за зубами. Делятся информацией с людьми, а потом я буквально дословно узнаю, что «им пообещали, что всё будет нормально», лишь бы я не обжаловала суд. Сейчас я заберу решение суда и буду думать, что делать дальше.

Отметим, что суд посчитал доказанным тот факт, что трое полицейских – Быков, Ялунин и Панов – избивали задержанного Головко в период с 27 по 30 сентября. Также был подтверждён факт превышения должностных полномочий. Прокурор, добавим, просил для подсудимых не менее 13 лет лишения свободы.

Естественно, нет видеозаписи, где видно, как убивают брата. Но в деле достаточно и улик, и показаний, чтобы они уехали как минимум лет на восемь. Тогда я бы не возмущалась и не обжаловала,подчеркнула Екатерина Головко.

Кроме того, сестра погибшего тагильчанина сообщила, что не стала подавать на возмещение морального ущерба. Её главная цель – добиться справедливого, по её мнению, приговора.