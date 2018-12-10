Не в клетке, а на скамье: тагильским полицейским озвучивают приговор по делу Головко
Сегодня, 10:48ОбществоФото: TagilCity.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Обвиняемые в избиении до смерти Станислава Головко в зале суда сидят не в клетке, а на скамейках.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле началось слушание дела по факту смерти Станислава Головко в отделе полиции. Обвиняемые в этот раз находятся не за решеткой: во время слушания дела они сидят в зале на скамье. Один из обвиняемых - Дмитрий Панов, пришел в сал судебного заседания с большой сумкой.
В зале присутствует много журналистов, а также родственники погибшего и обвиняемых. Сестра Станислава Головко сидит в зале заседания на скамье прямо за обвиняемыми.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей