Не в клетке, а на скамье: тагильским полицейским озвучивают приговор по делу Головко

В Нижнем Тагиле началось слушание дела по факту смерти Станислава Головко в отделе полиции. Обвиняемые в этот раз находятся не за решеткой: во время слушания дела они сидят в зале на скамье. Один из обвиняемых - Дмитрий Панов, пришел в сал судебного заседания с большой сумкой.