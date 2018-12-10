Около 200 тагильчан приняли участие в митинге ко Дню героев Отечества
Митинг, посвященный Дню героев Отечества, прошел 8 декабря у памятника Героям Советского Союза на аллее Победы. В мероприятии приняли участие около двухсот тагильчан.
К памятнику пришли школьники, кадеты, ветераны, чтобы почтить память героев. Началось событие с воспроизведения гимна РФ. К тагильчанам, пришедшим на мероприятие, обратился замглавы администрации Нижнего Тагила по соцполитике Валерий Суров.
В Нижнем Тагиле проживали двадцать семь Героев Советского Союза и восемь кавалеров ордена Славы. Наша цель – чтить память о свершениях тагильчан и передавать ее из поколения в поколение, об этом сказал Суров в своем обращении.
Любить труд и ценить людей призвала единственный на Среднем Урале кавалер ордена Трудовой Славы Валентина Шерсткова. Она подчеркнула, что необходимо изучать историю родного края, продолжать традиционные ценности тагильчан и расти настоящими патриотами.
Выступили на мероприятии представители совета ветеранов, Нижнетагильской епархии, а также юные тагильчане.
Память о воинах, совершивших ратный и трудовой подвиг, почтили минутой молчания, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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