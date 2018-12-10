Около 200 тагильчан приняли участие в митинге ко Дню героев Отечества

К памятнику пришли школьники, кадеты, ветераны, чтобы почтить память героев. Началось событие с воспроизведения гимна РФ. К тагильчанам, пришедшим на мероприятие, обратился замглавы администрации Нижнего Тагила по соцполитике Валерий Суров.

В Нижнем Тагиле проживали двадцать семь Героев Советского Союза и восемь кавалеров ордена Славы. Наша цель – чтить память о свершениях тагильчан и передавать ее из поколения в поколение, об этом сказал Суров в своем обращении.