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Около 200 тагильчан приняли участие в митинге ко Дню героев Отечества
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Около 200 тагильчан приняли участие в митинге ко Дню героев Отечества

Сегодня, 19:13ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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