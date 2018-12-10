Организаторы конкурса из-за пранка отменили голосование за красавицу из Первоуральска

Динара Мутыгуллина из Первоуральска участвует в номинации «Мисс-интернет». Внимание общественности девушка привлекла своей нестандартной внешностью в сравнении с другими участницами. Однако именно за нее предпочли голосовать пользователи соцсетей.

В настоящий момент она набрала более 4 000 голосов, это 69% от общего числа проголосовавших. Однако бурная поддержка в интернете не понравилась организатором конкурса, они выступили против таких итогов голосования и сообщили, что голосование состоится перед церемонией награждения в Челябинске.

Наш конкурс «Уральская невеста» подвергся нападению со стороны неадекватных личностей, наша группа была временно заблокирована. Я сегодня была в шоке от некоторых неадекватных людей,написала одна из организаторов конкурса Татьяна Кирякова.

Как сообщают пользователи соцсетей, организаторы конкурса «восприняли как стеб» их желание поддержать Динару.

Боятся, что Динара будет носить корону, и ее будет поддерживать легион,пишут в соцсетях.

А почему они не принимают результаты конкурса? Разве они не для этого вкинули этот конкурс? Интернет так и работает, что любой может голосовать. Если у них горит, что победила Динара, то не стоило ее и добавлять.

Мы вчера всем «Мурзачем» голосовали за мисс Интернет, а злые и завистливые отменили эту номинацию, когда у Динары (фаворита голосования) перевалило за 4к голосов. Сославшись на нашу неадекватность,пишут участники группы «Мурзач».