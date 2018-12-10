Покупали щебень: 4 екатеринбуржца обвиняются в хищении 16 млн мошенническим путем

В Екатеринбурге перед судом престанут 4 работника цеха заготовки и переработки металла на одном из предприятий. Следствием установлено, что начальник цеха, вступив в преступный сговор с 3 своими подчиненными, решил незаконно обогатиться. Мужчины организовали доставку на производственный участок шлакового щебня, который принимали по документам как лом черных металлов.