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Покупали щебень: 4 екатеринбуржца обвиняются в хищении 16 млн мошенническим путем
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Покупали щебень: 4 екатеринбуржца обвиняются в хищении 16 млн мошенническим путем

Сегодня, 10:17ОбществоФото: pixabay.com
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