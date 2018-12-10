Помощь врача из Москвы потребовалась пострадавшим на ЕВРАЗ НТМК тагильчанам

Трое жителей Нижнего Тагила, пострадавших на смолоперегонном участке Смолопекокосового цеха коксохимического производства находятся в медучреждениях. Инцидент произошел 8 декабря, в результате выброса паросмоляной смеси пострадали рабочие. Первая помощь им была оказана на месте, потом их госпитализировали в больницу Нижнего Тагила. В воскресенье двое мужчин отправлены в Областную больницу Екатеринбурга.

10 декабря для их лечения приедет специалист из Москвы.

Сегодня для оказания помощи пострадавшим в Екатеринбург прилетит специалист по ожогам из Москвы. Всё затраты возьмёт на себя комбинат,пояснили редакции TagilCity.ru в пресс-службе ЕВРАЗ НТМК.

Компенсацию нанесенного вреда здоровью тагильчан на себя возьмет страховая компания.

Сотрудники были застрахованы от несчастных случаев на производстве и получат полагающиеся выплаты,рассказали в пресс-службе.

По факту происшествия на ЕВРАЗ НТМК, совладельцем которого является Роман Абрамович, создана комиссия по расследованию обстоятельств случившегося.