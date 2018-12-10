Попросил погладить: мужчина на машине украл собаку у пенсионерки из Екатеринбурга

Пенсионерка из Екатеринбурга выгуливала свою собаку породы Чихуахуа в микрорайоне Синие камни. Женщина, со слов ее внука, общительная, на собаку часто обращают внимание, и она разрешает ее погладить и поиграть с животным. В субботу во время прогулки к ней подошел мужчина и попросил погладить собаку. Он сказал, что в автомобиле у него сидит ребенок, которому он хотел бы показать собаку. Пенсионерка разрешила мужчине отойти к автомобилю. Тот с собакой сел в салон, а затем машина резко сорвалась с места.