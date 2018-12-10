Попросил погладить: мужчина на машине украл собаку у пенсионерки из Екатеринбурга
Мужчина на машине украл собаку у пенсионерки из Екатеринбурга.
Пенсионерка из Екатеринбурга выгуливала свою собаку породы Чихуахуа в микрорайоне Синие камни. Женщина, со слов ее внука, общительная, на собаку часто обращают внимание, и она разрешает ее погладить и поиграть с животным. В субботу во время прогулки к ней подошел мужчина и попросил погладить собаку. Он сказал, что в автомобиле у него сидит ребенок, которому он хотел бы показать собаку. Пенсионерка разрешила мужчине отойти к автомобилю. Тот с собакой сел в салон, а затем машина резко сорвалась с места.
Внук пенсионерки сообщает, что собака не представляет никакой ценности. Ранее животное жило в приюте, собака не способна иметь потомство, пуглива и не приживется у чужих людей.
Сейчас пенсионерка плохо себя чувствует, все время плачет, питомец был для нее другом.
Собака не умеет лаять, откликается на кличку Майка. Внук пенсионерки просит сообщать в СМИ, если кто-либо знает о местонахождении пса, пишет «Комсомольская Правда».
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