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Попросил погладить: мужчина на машине украл собаку у пенсионерки из Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Dog 2464341 1920

Попросил погладить: мужчина на машине украл собаку у пенсионерки из Екатеринбурга

Сегодня, 09:44ОбществоФото: pixabay.com
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