Сбор средств на восстановление храма 19 века начнется в Верхней Баранче

2 декабря члены инициативной группы горожан обсудили вопросы реконструкции храма. На встречу были приглашены мастер по изготовлению куполов и мастер по кирпичной кладке.

Для организации сбора средств общественники решили создать специальный фонд. После его регистрации в Минюсте региона сбор средств начнется. Работы по реконструкции пройдут в несколько этапов, за каждый из которых создатели фонда предоставят отчет в соцсети и на официальном сайте Верхней Баранчи.