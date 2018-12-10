Сбор средств на восстановление храма 19 века начнется в Верхней Баранче
В деревне Верхняя Баранча Кушвинского ГО начнется сбор средств на восстановление Храма в честь Зачатия Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
2 декабря члены инициативной группы горожан обсудили вопросы реконструкции храма. На встречу были приглашены мастер по изготовлению куполов и мастер по кирпичной кладке.
Для организации сбора средств общественники решили создать специальный фонд. После его регистрации в Минюсте региона сбор средств начнется. Работы по реконструкции пройдут в несколько этапов, за каждый из которых создатели фонда предоставят отчет в соцсети и на официальном сайте Верхней Баранчи.
Как пишет «Мой город», идея консервации храма, которая подразумевает частичную реконструкцию крыши, кладку дверей, окон, пола и установку купола, возникла летом 2017 года. На консервацию понадобится четыре миллиона рублей. Летом 2018 года для обследования храма привлекались тагильские альпинисты.
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