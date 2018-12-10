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Сбор средств на восстановление храма 19 века начнется в Верхней Баранче
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ruined church 2102232 1920

Сбор средств на восстановление храма 19 века начнется в Верхней Баранче

Сегодня, 08:00ОбществоФото: pixabay.com
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