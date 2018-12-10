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«Спецавтобаза» в Екатеринбурге оштрафована на 40 тыс. рублей за антисанитарию
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Water sand rock texture footprint environment 737041 pxhere.com

«Спецавтобаза» в Екатеринбурге оштрафована на 40 тыс. рублей за антисанитарию

Сегодня, 20:40ОбществоФото: pxhere.com
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