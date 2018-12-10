«Спецавтобаза» в Екатеринбурге оштрафована на 40 тыс. рублей за антисанитарию

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку ЕМУП «Спецавтобаза». В ходе нее были найдены нарушения санитарных норм. Так, на мусорном полигоне «Северный» подача воды, которой пользовались работники в душе и в туалете, велась из источника, который располагался там же. Уточняется, что, поскольку почва на полигоне подвергается химическому и микробиологическому загрязнению, вода на его территории также загрязнена.