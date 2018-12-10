«Спецавтобаза» в Екатеринбурге оштрафована на 40 тыс. рублей за антисанитарию
Компания «Спецавтобаза», которая занимается вывозом мусора в Екатеринбурге, оштрафована на 40 тысяч рублей за несоблюдение санитарных норм.
Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку ЕМУП «Спецавтобаза». В ходе нее были найдены нарушения санитарных норм. Так, на мусорном полигоне «Северный» подача воды, которой пользовались работники в душе и в туалете, велась из источника, который располагался там же. Уточняется, что, поскольку почва на полигоне подвергается химическому и микробиологическому загрязнению, вода на его территории также загрязнена.
Кроме того, выгребная яма для туалета находилась в 10 метрах от скважины с водой.
На улице Посадская в Екатеринбурге и полигонах «Широкореченский» и «Северный» сотрудники предприятия не следят за численностью грызунов, заключили эксперты.
После проведенной проверки «Спецавтобаза» была оштрафована на 40 тысяч рублей по трем постановлениям, пишет «ЕТБ».
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