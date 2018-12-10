Центр контроля авиапространства шести регионов открылся в Екатеринбурге
Сегодня, 20:19ОбществоФото: pixabay.com
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10 декабря в Екатеринбурге открылся укрупнённый центр Единой системы организации воздушного движения, который будет контролировать воздушное пространство шести регионов.
Сюжеты: Екатеринбург
Центр был построен меньше чем за два года. На строительство ушло 1,5 млрд рублей. Объект будет контролировать 86 воздушных маршрутов.
Электроника и оборудование, размещенное в центре, отечественной разработки. Диспетчеры нового объекта обучались полтора года. В их обязанности будет входить согласование и контроль воздушных маршрутов, сообщает «Облгазета».
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