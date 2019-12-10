Тагильские архивы переедут в новое здание на улице Серова

Кроме того, мэр поздравил с юбилеем сотрудников муниципальных и ведомственных архивов, а также ветеранов труда.

1 декабря 1924 года назад было положено начало официальной истории архивного дела в Нижнем Тагиле. Именно тогда начал формироваться богатейший архивный фонд города, стали создаваться ведомственные архивы на предприятиях и организациях. Сегодня благодаря усилиям нескольких поколений архивариусов город обладает богатейшим фондом, объединяющим документальные свидетельства истории Нижнего Тагила и его жителей в период индустриализации, годы Великой Отечественной войны, послевоенного развития, сохранены документы нескольких сот ликвидированных предприятий.