Бизнесмену из Екатеринбурга оставили долги после банкротства
В Екатеринбурге суды отказались освобождать от обязательств перед кредиторами бизнесмена Вячеслава Киселева после окончания процедуры банкротства, сообщает «Коммерсантъ».
Причиной стали противоправные действия предпринимателя как учредителя и директора ООО «Строймаркет».
Согласно материалам дела, в январе 2016 года суд признал бизнесмена банкротом по заявлению АО «Райффайзенбанка». После этого началась процедура по реализации имущества. В ходе конкурсного производства на торгах за 320 тысяч рублей было продано требования банкрота к Владимиру Веккесеру в размере 11,7 миллионов рублей.
В феврале 2019 года банкротство было прекращено и Вячеслава Киселева освободили от обязательств перед кредиторами. Однако ПАО «Сбербанк» подал апелляционную жалобу.
17 арбитражный апелляционный суд, а затем Арбитражный суд Уральского округа установили, что предприниматель злоупотреблял своими правами, что и стало причиной невозможности исполнения его обязательств перед кредиторами.
Юрист Александр Сташенцев объяснил, что действия Вячеслава Киселева в преддверии процедуры банкротства, связанные с отчуждением имущества на значительную сумму, а также его действия как контролирующего лица «Строймаркета» по наращиванию долгов и последующий вывод 75 миллионов рублей, использованных по своему усмотрению, в совокупности указывают о намерении избежать исполнения обязательств перед кредиторами. По его мнению, суд обоснованно признал эти действия недобросовестными.