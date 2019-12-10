Бизнесмену из Екатеринбурга оставили долги после банкротства

Причиной стали противоправные действия предпринимателя как учредителя и директора ООО «Строймаркет».

Согласно материалам дела, в январе 2016 года суд признал бизнесмена банкротом по заявлению АО «Райффайзенбанка». После этого началась процедура по реализации имущества. В ходе конкурсного производства на торгах за 320 тысяч рублей было продано требования банкрота к Владимиру Веккесеру в размере 11,7 миллионов рублей.

В феврале 2019 года банкротство было прекращено и Вячеслава Киселева освободили от обязательств перед кредиторами. Однако ПАО «Сбербанк» подал апелляционную жалобу.

17 арбитражный апелляционный суд, а затем Арбитражный суд Уральского округа установили, что предприниматель злоупотреблял своими правами, что и стало причиной невозможности исполнения его обязательств перед кредиторами.