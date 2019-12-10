Бывшего начальника свердловского ГУ МЧС Андрея Заленского подозревают в захвате земли

Мужчина рассказал изданию, что между его земельным участком и участком бывшего начальника МЧС есть полоса шириной три метра, которая принадлежит государству. Именно ее и захотел оформить на себя Заленский.

По словам соседа, он от имени юридического собственника ранее якобы обратился по доверенности в министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области с заявлением о перераспределении земельных участков. Через месяц МУГИСО утвердило новую схему расположения земельного участка, отдав полосу Заленскому.

Однако его сосед считает, что ведомство не учло фактического расположения земельных участков, а также проигнорировало размещение капитального забора. Кроме того, свое обращение в МУГИСО Заленский якобы скрыл от соседей.

Сейчас нам объявляют, что мы на чужой территории,рассказал мужчина.