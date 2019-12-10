Генподрядчиком объектов БКАД в Нижнем Тагиле в 2020 году станет МУП «Тагилдорстрой»
Сегодня, 17:48ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле определился генеральный подрядчик по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году. Им вновь стало МУП «Тагилдорстрой», сообщает пресс-служба мэрии города.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024, Нижний Тагил
Организация оказалась единственной, кто подал заявку на участие в электронном аукционе. Согласно техзаданию, подрядчик приступит к ремонту 22 объектов нацпроекта БКАД 20 марта 2020 года. Завершить все работы и ввести дороги в эксплуатацию необходимо до 25 сентября. Цена контракта более 626 млн рублей.
Протокол определения поставщика вышел, переходим в стадию заключения контракта,продолжаем работать на электронной площадке. Ждали, надеялись победить на аукционе.Работа ответственная, не каждый готов заявляться на ее выполнение. Для нашего предприятия большой плюс, что мы выиграли аукцион. Это даст нам работать в Нижнем Тагиле, а не искать ее где-то в другом месте,отметил директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
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