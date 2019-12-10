Исследование: в России самые мягкие наказания за нарушения во время митингов

Авторы телеграм-канала «Бойлерная», у которого свыше 200 000 подписчиков, проанализировали соответствующие зарубежные и отечественные практики, информирует Regnum.ru.

Так, в Германии за нарушение правил проведения митингов можно получить штраф в размере до 14 000 евро либо лишиться свободы на срок до 12 месяцев. Во Франции величина штрафов за аналогичные правонарушения может составлять до 7500 евро, а тюремный срок — до полугода. В Великобритании за нарушения во время уличных акций наказывают штрафом до 3579 евро или тремя месяцами заключения. В РФ власти штрафуют граждан на 405 евро — 30 000 рублей. Признанные виновными люди могут быть приговорены к 50 часам принудительных работ или арестованы на 10 суток.

Фото: телеграм-канал «Бойлерная»

Заметно различаются и наказания за «нападения» на полицейских (без причинения им физического вреда) во время митингов. Например, в США человеку грозит за это до пяти лет тюрьмы или штраф до 9000 евро. Пять лет колонии за аналогичное нарушение могут дать протестующему в Италии и Германии. Во Франции размер штрафов может достигать 45 000 евро, а тюремный срок — до трех лет. Россиян за подобное штрафуют на 2740 евро — 200 000 рублей. Еще тут предусмотрены принудительные работы сроком пять лет, либо такой же тюремный срок.

Фото: телеграм-канал «Бойлерная»

Ранее член Общественной палаты Российской Федерации, директор Института проблем демократии Максим Григорьев дал интервью изданию «Газета». Чиновник привел слова главы Правительства Великобритании Бориса Джонсона, который недавно заявил, что протестующие являются «недоговороспособными бомжами».