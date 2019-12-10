Мэрию Нижнего Тагила через суд обязали оставить жилье тагильчанину и его семье

Сотрудник прокуратуры Тагилстроевского района Нижнего Тагила принял участие в рассмотрении гражданского дела. В суде было установлено, что семья тагильчанина стоит на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении на условиях социального найма, поэтому их выселение невозможно. Мужчина более 10 лет работал в МУП «РХТ Тагилстроевского района», а предоставленная жилплощадь является служебной.

Прокурор обратился в суд со встречным иском к администрации города. Он выдвинул требования: признать за мужчиной и его семьей право пользования жилым помещением на условиях социального найма и обязать мэрию заключить договор социального найма. Кроме того, было заявлено признать за семьей права собственности на квартиру в порядке приватизации.

Требования прокурора Тагилстроевского района были удовлетворены.