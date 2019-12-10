Мэрию Нижнего Тагила через суд обязали оставить жилье тагильчанину и его семье
Мэрия Нижнего Тагила подала в суд иск к местному жителю о прекращении права на пользование жильём и выселении из жилого помещения семьи мужчины. Прокуратура Тагилстроевского района направила встречный иск мэрии, чтобы защитить права семьи тагильчанина.
Сотрудник прокуратуры Тагилстроевского района Нижнего Тагила принял участие в рассмотрении гражданского дела. В суде было установлено, что семья тагильчанина стоит на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении на условиях социального найма, поэтому их выселение невозможно. Мужчина более 10 лет работал в МУП «РХТ Тагилстроевского района», а предоставленная жилплощадь является служебной.
Прокурор обратился в суд со встречным иском к администрации города. Он выдвинул требования: признать за мужчиной и его семьей право пользования жилым помещением на условиях социального найма и обязать мэрию заключить договор социального найма. Кроме того, было заявлено признать за семьей права собственности на квартиру в порядке приватизации.
Требования прокурора Тагилстроевского района были удовлетворены.
Напомним, ранее прокуратура через суд обязала администрацию Нижнего Тагила провести обследование на аварийность жилого дома на улице Боровая, 41.