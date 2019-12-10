На Урале у женщины арестовали автомобиль из-за долга в 480 тысяч рублей по налогам
Сегодня, 22:42ОбществоФото: pixabay.com
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У жительницы Первоуральска автомобиль был арестован из-за долга по налогам в 480 тысяч рублей, сообщает «Областная газета».
В минувшие выходные судебные приставы проводили рейд по выявлению автолюбителей-должников на дорогах Первоуральска, а также выходили на места жительства граждан, имеющих долги. В ходе мероприятия имущественное положение было проверено у 30 должников.
В частности, у жительницы города был арестован KIA Sportage. Приставы составили акт описи имущества, но не изъяли его, а оставили должнице без права пользования.
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