Правоохранительные органы проведут проверку МУГИСО после жалобы предпринимателей

Компания ранее уже направляла жалобу в силовые структуры, в частности, ФСБ.

В ней предприниматели указали, что в течение 15 лет по договору о благоустройстве с мэрией в Екатеринбурге устанавливались скамейки и велопарковки с рекламой. Однако около полугода назад конструкции были демонтированы. Свое решение власти объяснили нарушением схемы размещения наружной рекламы.

При этом нас отказываются включать в схему, сказал гендиректор «Голден Стрим Медиа» Станислав Адушкин.

По его словам, МУГИСО на своих складах удерживает около тысячи конструкций компании. В ноябре жалоба была передана УМВД по Екатеринбургу. Оттуда Адушкин получил ответ о том, что в действия сотрудников министерства усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 169 УК РФ. Также в ответе отмечено, что заявление зарегистрировано для проведения проверки.

УМВД по Екатеринбургу сообщило Ура.ру, что материалы дела переданы в Кировский отдел Следственного комитета РФ по Свердловской области.