Правоохранительные органы проведут проверку МУГИСО после жалобы предпринимателей
Правоохранительными органами будет проведена проверка в департаменте рекламы свердловского министерства по управлению госимуществом после жалобы предпринимателей Екатеринбурга из «Голден Стрим Медиа», сообщает Ура.ру.
Компания ранее уже направляла жалобу в силовые структуры, в частности, ФСБ.
В ней предприниматели указали, что в течение 15 лет по договору о благоустройстве с мэрией в Екатеринбурге устанавливались скамейки и велопарковки с рекламой. Однако около полугода назад конструкции были демонтированы. Свое решение власти объяснили нарушением схемы размещения наружной рекламы.
При этом нас отказываются включать в схему, сказал гендиректор «Голден Стрим Медиа» Станислав Адушкин.
По его словам, МУГИСО на своих складах удерживает около тысячи конструкций компании. В ноябре жалоба была передана УМВД по Екатеринбургу. Оттуда Адушкин получил ответ о том, что в действия сотрудников министерства усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 169 УК РФ. Также в ответе отмечено, что заявление зарегистрировано для проведения проверки.
УМВД по Екатеринбургу сообщило Ура.ру, что материалы дела переданы в Кировский отдел Следственного комитета РФ по Свердловской области.
МУГИСО уже не в первый раз привлекает внимание правоохранительных органов. В 2016 году было начато дело о взяточничестве в министерстве. Оно до сих пор расследуется.