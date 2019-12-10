Протесты из-за храма в Екатеринбурге претендуют на победу в рейтинге Forbes

Протесты против строительства храма святой Екатерины попали в номинацию «Конфликт года». По результатам голосования конфликт вокруг храма занимает второе место. Также с конфликтом в Свердловской области соревнуются акционерный конфликт в банке «Восточный» и покинувший Россию основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров из-за уголовного дела о нелегальных платежах.