Протесты из-за храма в Екатеринбурге претендуют на победу в рейтинге Forbes
Сегодня, 19:49ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Конфликт из-за строительства храма в Екатеринбурге попал в список номинатив на самый громкий конфликт 2019 года. Рейтинг составит журнал Forbes, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Конфликт вокруг Храма-на-Драме, Екатеринбург
Протесты против строительства храма святой Екатерины попали в номинацию «Конфликт года». По результатам голосования конфликт вокруг храма занимает второе место. Также с конфликтом в Свердловской области соревнуются акционерный конфликт в банке «Восточный» и покинувший Россию основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров из-за уголовного дела о нелегальных платежах.
Голосование продлится до 18 декабря.
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