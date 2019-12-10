В Екатеринбурге цех ресторана «Легенды Юга» закрыли из-за нарушения санитарных норм

Цех, расположенный на улице Вайнера,9, будет закрыт на 30 дней. Решение вынес суд, после чего приставы опечатали здание и вручили руководству требование об исполнении решения суда. Ранее Роспотребнадзор выявил нарушения в работе цеха. В частности, он был проходным, что мешало соблюдения температурного режима, также были выявлены нарушения, связанные с организацией канализационных стоков и разделочного инвентаря.