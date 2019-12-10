Жители Нижнего Тагила обсуждают в соцсетях голого мужчину в кепке у Металлург-Форума
Сегодня, 15:57ОбществоФото: группа ВКонтакте "ТТ-Я люблю Нижний Тагил"
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10 декабря жители Нижнего Тагила стали размещать и обсуждать в социальных медиа фотографии голого мужчины в шортах и кепке, который сидел на автобусной остановке у Металлург-Форума.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
На фотографиях видно, что мужчина одет в кепку, шорты и кроссовки, хотя на улице минусовая температура.
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Фото: «[ТТ] Я ♥ НИЖНИЙ ТАГИЛ»
Многие комментаторы предположили, что мужчина страдает от психических расстройств, а некоторые призывали позвонить в скорую.
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В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что про мужчину знают, но жалоб на него не поступало.
Никаких сообщений в дежурные части не поступало. Никто не жаловался на противоправные действия. Оснований для выезда сотрудников нет,рассказали TagilCity.ru в пресс службе нижнетагильской полиции.
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