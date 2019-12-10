Жители Нижнего Тагила обсуждают в соцсетях голого мужчину в кепке у Металлург-Форума

На фотографиях видно, что мужчина одет в кепку, шорты и кроссовки, хотя на улице минусовая температура.

Фото: «[ТТ] Я ♥ НИЖНИЙ ТАГИЛ»

Многие комментаторы предположили, что мужчина страдает от психических расстройств, а некоторые призывали позвонить в скорую.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что про мужчину знают, но жалоб на него не поступало.