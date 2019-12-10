Жители Нижнего Тагила пожаловались Владиславу Пинаеву на состояние своих домов

Кроме того, они подняли такие вопросы, как отсутствие канализации и взимание платы за услуги, которые не предоставляются.

Жители дома № 64 на улице Металлургов попросили признать их девятиэтажный дом, построенный в 1978 году, аварийным. Владислав Пинаев напомнил, что такая процедура проводится по заявлению о признании МКД аварийным. Оно подается в межведомственную комиссию.

Также глава города отметил, что домам, уже имеющим данный статус, беспокоиться не о чем, потому что в городе программа по расселению осуществляется с опережением графика.

Жители дома на улице Геологов, 35 в 2020 году получат новое жилье, но они обратились к главе города с вопросом о том, что с них взимают плату за коммунальные услуги, которые не предоставляются. По информации управления ЖКХ, проверка была проведена по начислению платы за содержание и текущий ремонт. По ее результатам жильцам сделали перерасчет.

Кроме того, Владислав Пинаев поручил профильным управлениям проработать вопрос строительства канализации в микрорайоне «Валегин Бор» и в районе улиц Вересковая, Пришвина и Большая Гальянская.

По его словам, эти проекты требуют значительных финансовых затрат и потом для их реализации должны быть разработаны оптимальные решения.