Буддисты назвали Евгению Куйвашеву условия освобождения горы Качканар

Буддисты назвали Евгению Куйвашеву условия освобождения горы Качканар

Сегодня, 11:46ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Буддисты, отказавшиеся покидать гору Качканар по договоренности с ЕВРАЗом, выставили губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву условия, на которых готовы пойти на встречу предприятию.

Вице-губернатор Сергей Бидонько считает их невыполнимыми.

В открытом письме, пишет 66.ру, буддисты просят вмешаться в конфликт, который уже много лет длится с ЕВРАЗом. Документ датирован 3 декабря и был отправлен до встречи с Сергеем Бидонько.

В письме буддисты назвали три требования:

  • Обеспечить буддистам дежурство в «Шедруб Линге»;
  • Разрешить посещения туристов не только по выходным, но и в праздники, которые могут проходить в будни;
  • Закрепить за "Шедруб Лингом" статус религиозного сооружения.

Верующие уверены, что для этого нет препятствий, так как первая очередь СКМ расположена на безопасном расстоянии и во время взрыва 26 ноября разрушений на участке комплекса не выявлено.

В отдаленном будущем, когда карьер приблизится на опасные 500 метров, дежурные из участников общины будут в соответствии с графиком работ отходить на безопасное расстояние на время взрывов, говорится в документе.

По словам Сергея Бидонько, про данное письмо пока никто не знает, но уверен, что требования не выполнятся, так как это законодательно запрещено.

Очередную встречу областных властей с представителями ЕВРАЗа планируется провести 15 декабря. До того моменты преставители предприятия встретятся с буддистами.

Напомним, буддистский монастырь «Шедруб Линг» занимает участок незаконно. Он расположен на территории Собственно-Качканарского месторождения титаномагнетитовых железных руд. В октябре 2019 года было заключено соглашение с ЕВРАЗом, согласно которому буддисты должны были уйти с горы до 1 ноября 2020 года. Сам монастырь планировалось перенести. Однако участок для нового строительства должен был быть предоставлен в мае 2020 года, но по факту получили его буддисты только в сентябре. На данный момент общине некуда выезжать и она отказалась покидать гору.

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