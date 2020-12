Доктор Мясников: гомеопатия является частью медицинской системы

Александр Мясников, главврач московской городской клинической больницы № 71 заявил о том, что несмотря на «неэффективность» гомеопатии, фиксируется реальное выздоровление.

«Новые известия» пишут, что гомеопатия снова привлекла к себе внимание общества: этот вид лечения проанализировал известный теледоктор Александр Мясников. С его слов, гомеопатический метод, невзирая на неоднозначность, используется во всем мире и оказывает положительный эффект при лечении. В своей передаче Александр Мясников советует всесторонне изучать гомеопатию и ее принцип действия, перестав отвергать один из старейших методов лечения. Он отмечает, что есть люди, которым гомеопатия явно помогает. Возможно, научные изыскания не дали однозначного ответа относительно этого феномена, но здесь играет роль принцип доказательной медицины: «Если то, что ты делаешь, работает, продолжай это делать». Доктор убежден в безопасности этого метода лечения, что является важным для пациента. Александр Мясников акцентировал внимание на трудности в формировании окончательного мнения о гомеопатии. Соответственно, спешить с выводами и сравнивать медицину с конвейером не стоит. Отмечается, что гомеопатия — часть официальной медицины в таких странах, как Бразилия, Пакистан, Сингапур. При этом она применяется в Британии и в Америке.

