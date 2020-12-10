Доктор Мясников: гомеопатия является частью медицинской системы

В своей передаче Александр Мясников советует всесторонне изучать гомеопатию и ее принцип действия, перестав отвергать один из старейших методов лечения. Он отмечает, что есть люди, которым гомеопатия явно помогает. Возможно, научные изыскания не дали однозначного ответа относительно этого феномена, но здесь играет роль принцип доказательной медицины: «Если то, что ты делаешь, работает, продолжай это делать».