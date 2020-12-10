Финалистом конкурса «Предприниматель года 2020» стал Сергей Цикалюк из ВСК

Финалистом конкурса «Предприниматель года 2020» стал Сергей Цикалюк из ВСК

Сегодня, 17:07Общество
Одним из победителей престижного международного конкурса “Предприниматель года - 2020” стал Сергей Цикалюк - председатель совета директоров компании ВСК.

По сообщению издания News.nn, Цикалюк победил в номинации “Финансовые и юридические услуги”. Конкурс проводится на протяжении тридцати лет, и его организатором является компания EY. В России “Предприниматель года” проводится семнадцатый раз. У мероприятия широкий охват, и на данный момент в его географию входят 145 городов из 50 стран мира. Это один из самых престижных конкурсов в сфере предпринимательства.

Победителей в номинациях выбирало жюри, в состав которого вошли известные представители бизнес-сегмента. Из-за введенных на фоне распространения коронавируса ограничений в этом году жюри совещалось в онлайн-режиме. При выборе победителей оценивались такие критерии, как предпринимательский дух, инновационная деятельность, экономические показатели компании и ее рост, лидерские позиции в отрасли.

В 2020 году на участие в международном конкурсе отправили заявки больше ста предпринимателей из России. Страну представляли двенадцать регионов. После отбора к участию в конкурсе допустили 89 бизнесменов из 84 компаний. Вместе эти предприятия обеспечивают больше двадцати двух тысяч рабочих мест, а их совокупный доход составляет свыше 78 миллиардов рублей.

Страховой Дом ВСК оценивает победу в одной из номинаций престижного конкурса как подтверждение успеха на рынке. Председатель совета директоров компании Сергей Цикалюк в течение многих лет оказывал существенное влияние на развитие всей страховой отрасли. Сегодня он также уделяет много внимания эффективности деятельности всего страхового сообщества и активно работает над повышением уровня доверия среди россиян. За время работы в компании Цикалюк зарекомендовал себя не только в качестве высококвалифицированного профессионала, но и как человек, который умеет работать с людьми. Коллеги Цикалюка отмечают, что его главным принципом является социальная ответственность и готовность прийти на помощь.

Страховой Дом ВСК работает на рынке почти тридцать лет и всегда занимает лидирующие позиции в десятке лучших страховщиков страны. За время работы ВСК больше 30 миллионов человек и полмиллиона организаций воспользовались услугами или продуктами страховой компании.

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