Финалистом конкурса «Предприниматель года 2020» стал Сергей Цикалюк из ВСК

Страховой Дом ВСК оценивает победу в одной из номинаций престижного конкурса как подтверждение успеха на рынке. Председатель совета директоров компании Сергей Цикалюк в течение многих лет оказывал существенное влияние на развитие всей страховой отрасли. Сегодня он также уделяет много внимания эффективности деятельности всего страхового сообщества и активно работает над повышением уровня доверия среди россиян. За время работы в компании Цикалюк зарекомендовал себя не только в качестве высококвалифицированного профессионала, но и как человек, который умеет работать с людьми. Коллеги Цикалюка отмечают, что его главным принципом является социальная ответственность и готовность прийти на помощь.