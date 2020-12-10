Городская больница № 1 в Нижнем Тагиле получила новое оборудование на 2,5 млн рублей

Прибор извлекает кислород из окружающей среды, при этом обогащает его. Пациент может сразу вдыхать эту смесь. Оборудование подходит для мобильной терапии пациентов с дыхательной недостаточностью. Время может варьироваться от 10 минут до 1 часа, это зависит от состояния больного.