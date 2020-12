«Государева» вакцина от коронавируса «Урал» вышла на доклинические исследования

Группа ученых, которая работает над созданием вакцины «Урал», приступила к доклиническим исследования.

Депутат Госдумы, основатель завода «Медсинтез» Александр Петров сообщил о том, что отчет о результатах будет готов в феврале 2021 года. На появление вакцины потребуется как минимум год, возможно, что она появится к четвертому кварталу 2021 года. В ближайшие два-три месяца вакцину от COVID-19 «Урал» будут проверять на мышах, хомяках и других животных. Исследования проведут по международным стандартам, для того, чтобы она была конкурентоспособна не только в России, но и за рубежом. Нас иначе не признает ни одна страна мира. Я хочу, чтобы вакцину «Урал» узнали за рубежом, а не только в России. Я себе ставлю только политические задачи,сказал депутат 66.ру. Задачу по созданию вакцины Петров назвал «государевой». Он пояснил, что появление «Урала» стало возможным после просьбы сверху. От группы ученых поступило предложение об объединении с индустриальным партнером на Урале. Напомним, в Нижнем Тагиле начнется вакцинация от коронавируса, в Екатеринбург прибыла первая партия из одной тысячи доз вакцины «Спутник V». В Нижнем Тагиле начнется вакцинация от коронавируса

