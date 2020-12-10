«Корона не свалится»: Коляда в костюме Деда Мороза поздравит екатеринбуржцев на дому

«Корона не свалится»: Коляда в костюме Деда Мороза поздравит екатеринбуржцев на дому

Сегодня, 09:12ОбществоPhoto: личная страница Николая Коляды во "Вконтакте"
Екатеринбургский режиссер Николай Коляда рассказал, что планирует ездить к горожанам в гости в костюме Деда Мороза. Вместе с ведущими актерами своего театра он хочет так заработать, потому что на новогодние представления билеты почти не продаются.

На своей странице в «Фейсбуке» он написал, что ребенка можно не оставлять без праздника из-за страха массовых мероприятий и предложил выход — поздравить малышей на дому с хороводом и подарками.

Дедами Морозами и снегурочками будут ведущие актеры театра, а также сам режиссер.

Он отметил, что из объявленных представлений продано только около 10% билетов, причем это одиночные заявки.

А кто не знает, что в новогоднюю кампанию артисты зарабатывают столько, что хватает на полгода жизни, а то и больше? Так было. Теперь — другие условия. Я сам сяду за руль машины и поеду. А мне чего? Да ну. Подумаешь. Корона с головы не свалится, сказал Коляда.

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