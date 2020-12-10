«Красные точки и куча долгов»: в Тагиле произошел сбой в системе «Сетевой город»

«Красные точки и куча долгов»: в Тагиле произошел сбой в системе «Сетевой город»

Сегодня, 16:34ОбществоPhoto: скриншот сайта "Сетевой город"
В Нижнем Тагиле родители школьников пожаловались на то, что из электронного дневника их детей пропали оценки и задания.

Проблемы с загрузкой данных в «Сетевом городе» появились 9 декабря вечером.

Мы вчера вечером заходили, он какой-то странный: все задания были только до 28 ноября,рассказала TagilCity.ru одна из родительниц школы №32.

На похожие проблемы указала и мама шестиклассника из гимназии № 18.

С 1 декабря вместо оценок красные точки и куча долгов, хотя на самом деле их нет. Дети учатся дистанционно, им «Сетевой город» просто необходим! Исчезли все письма за декабрь, в которых учителя приглашают детей на видеоконференции. Это возмутительно!рассказала женщина.

Также она сообщила, что директор МАОУ гимназия № 18 Игорь Юрлов пояснил, что в системе произошел технический сбой. Исчезли отметки с 27 ноября, по не зависящим от руководства причинам

Эта проблема возникла во всех школах города и региона. Мы работаем со службой технической поддержки по устранению данной проблемы. Просим Вас сохранять спокойствие и выдержку, надеемся, что все будет решено,написал директор в ответ родителям.

Напомним, в Нижнем Тагиле на дистанционном образовании до конца года находятся ученики с шестого по восьмой класс, а также десятиклассники.

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