Пайщики кредитно-потребительского кооператива Уральского региона «Содействие» из Каменска-Уральского записали коллективное видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи в возврате средств после банкротства компании.

Речь идет о сумме, которая составляет более 500 миллионов рублей. Video: YouTube-канал "Обманутые пайщики КПК УР СОДЕЙСТВИЕ" Ролик опубликован на YouTube. Как рассказали в нем уральцы, в 2019 году кооператив закрылся и оставил без средств более 2,5 тысячи человек. По их словам, пайщики пытались найти справедливость, однако успеха не добились. Свердловчане попросили Владимира Путина вмешаться и направить в Каменск-Уральский следственную группу для проведения расследования.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter