Медики тагильской «скорой» получили еду от ресторана в знак поддержки в пандемию

Медики тагильской «скорой» получили еду от ресторана в знак поддержки в пандемию

Сегодня, 11:13ОбществоАнна ГригорьеваPhoto: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле работников скорой помощи, которые из-за пандемии коронавируса испытывают тяжелую нагрузку, накормили бесплатной пиццей. Такую акцию провел один из ресторанов города.

Две станции «скорой», где в общей сложности работают 80 человек, получили пиццу в качестве поддержки от бизнеса. По словам медиков и водителей, для них это стало приятной неожиданностью.

Мы очень довольны. Неожиданно и приятно, что кто-то еще заботится о нас в этот тяжелый период. Горячая, вкусная еда — это, действительно, то чего порой часто не хватает в этом безумном ритме,поделился впечатлениями с TagilCity.ru водитель «скорой».

Как рассказала редакции представитель ресторана, такую акцию было решено провести после того, как вышло ограничение на проведение массовых мероприятий, и компания не стала организовывать праздничное открытие заведения:

Изначально был заложен бюджет на торжественное открытие нового ресторана. Но так как ситуация с эпидемией сложная и массовые мероприятия запрещены, то мы решили эти деньги потратить на поддержку медиков. Мы также приглашаем других тагильских предпринимателей присоединится к акции.

Напомним, свою помощь врачам поликлиники на улице Черных предложил отец двух детей. Тагильчанин развозит медиков по вызовам на личном автомобиле.

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