Медики тагильской «скорой» получили еду от ресторана в знак поддержки в пандемию

Мы очень довольны. Неожиданно и приятно, что кто-то еще заботится о нас в этот тяжелый период. Горячая, вкусная еда — это, действительно, то чего порой часто не хватает в этом безумном ритме,поделился впечатлениями с TagilCity.ru водитель «скорой».