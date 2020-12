Мэрия Нижнего Тагила урежет расходы города на 255 млн рублей из-за коронавируса

Сегодня финансовый блок мэрии Нижнего Тагила подвёл предварительные итоги 2020 года и решил урезать доходы и расходы города.

Сегодня чиновники попросили депутатов думской комиссии по городскому ЖКХ одобрить сокращение доходной части казны на 135 млн рублей, а расходной — почти на 255 млн рублей, пишет АН «Между строк». Это связано с экономическим кризисом из-за пандемии коронавируса. Нижний Тагил недополучил в этом году миллионы рублей по налогам, кроме того было уменьшено областное финансирование. По словам начальника финансового управления мэрии Марины Кудрявцевой, это будет итоговая корректировка. По межбюджетным трансфертам произведено сокращение параметров на 92,5 млн рублей. Кроме того мы снижаем муниципальный долг на 120 млн рублей,сообщила она. Из-за недопоступления налоговых доходов бюджет сократится более чем на 100 млн рублей, при этом неналоговые доходы вырастут на 75,8 млн рублей. Больше средств, чем планировалось, поступит в казну Нижнего Тагила за негативное воздействие на окружающую среду, аренду за пользование муниципальным имуществом, а также по платежам за размещение киосков и павильонов. Сэкономит администрация на содержании кладбищ, парков и скверах, обновлении автобусов, разработке проектов для ремонта автодорог и других статьях. Если корректировка будет утверждена, то объём доходов бюджета составит 15,5 млрд рублей, а расходов — 15,4 млрд рублей. При этом дефицит сменится профицитом в 120 млн рублей. В корректировку могут быть внесены дополнительные изменения. Напомним, 8 декабря депутаты Заксобрания Свердловской области приняли бюджет на 2021 год, он составит 278,2 млрд рублей. Депутаты Заксобрания Свердловской области приняли бюджет на 2021 год

