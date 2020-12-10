На Урале экс-начальнику ЖЭУ грозит до 8 лет тюрьмы за взятку в 32 тысячи рублей

Мужчину, который дал взятку, в мае 2020 года мировой суд признал виновным по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством). Ему назначено наказание в виде обязательных работ на 100 часов. Кроме того, в июне он был признан виновным по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) и получил еще одно наказание на срок 300 часов.