На Урале экс-начальнику ЖЭУ грозит до 8 лет тюрьмы за взятку в 32 тысячи рублей

На Урале экс-начальнику ЖЭУ грозит до 8 лет тюрьмы за взятку в 32 тысячи рублей

Сегодня, 11:32ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Бывшему начальнику жилищно-эксплуатационного участка МУП «Производственный трест жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский грозит до восьми лет лишения свободы за получение взятки на сумму 32 тысячи рублей.

Женщину обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег).

По версии следствия, 11 сентября 2020 года женщина являлась должностным лицом МУПа. Она из корыстных побуждений получила взятку за освобождение мужчины от административно-хозяйственных работ. В частности, она пообещала отражать в табели рабочего времени информацию о выполнении работ без фактического отбытия.

Мужчину, который дал взятку, в мае 2020 года мировой суд признал виновным по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством). Ему назначено наказание в виде обязательных работ на 100 часов. Кроме того, в июне он был признан виновным по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) и получил еще одно наказание на срок 300 часов.

Обвиняемая за 32 тысячи рублей освободила мужчину от работ. Последний сам обратился к правоохранителям с заявлением, а также помогал в проведение оперативно-розыскного мероприятия. В связи с тем, что мужчина добровольно сообщил о преступлении, в отношении него не было возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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