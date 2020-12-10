«Настоящее чудо»: свердловские врачи спасли беременную с инсультом и ее дочь

«Настоящее чудо»: свердловские врачи спасли беременную с инсультом и ее дочь

Сегодня, 15:20ОбществоPhoto: пресс-служба СОКБ №1
В СОКБ № 1 в Екатеринбурге врачи смогли спасти беременную женщину, у которой случился инсульт, а также ее ребенка, сообщает пресс-служба медучреждения.

По словам самой пациентки, 34-летней жительницы Полевского, ее беременность протекала нормально. Однако 18 ноября, по дороге в женскую консультацию, у нее сильно заболела голова.

Женщина находилась на 34-й недели беременности. Сначала она была доставлена в больницу Полевского, затем в Областной перинатальный центр. Оттуда ее направили в СОКБ № 1 на консультацию к неврологу.

МРТ выявило разрыв артериальной аневризмы головного мозга, у женщины произошёл геморрагический инсульт. Кроме того, существовал риск повторного кровоизлияния.

Беременной пациентке нельзя было выполнять внутрисосудистое вмешательство. В то же время, в этой ситуации нельзя было искусственно вызывать роды.

Поэтому после коллегиального обсуждения было принято следующее решение: сначала под наркозом провести родоразрешение путем кесарева сечения, и следом — операцию по эмболизации (закупорке) разорвавшееся аневризмы,рассказал завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СОКБ № 1 Лев Кардапольцев.

Первый этап вмешательства выполнила бригада акушеров-гинекологов во главе с руководителем ОПЦ ОДКБ Алёной Каюмовой.

После короткой подготовки было проведено оперативное родоразрешение с параллельным проведением консервативной миомэтомии (удалением миомы матки). После чего незамедлительно к работе приступили эндоваскулярные хирурги,поделилась заместитель главврача ОДКБ по акушерству и гинекологии Алёна Каюмова.

Второй этап был выполнен рентгенохирургами СОКБ № 1.Они закрыли аневризму специальными спиралями. Таким образом за один вечер в больнице спасли две жизни.

Новорожденную поместили в специальный кувез и отправили в Екатеринбургский клинический перинатальный центр. Сейчас там же находится и ее мать, они ждут выписку домой.

Огромное спасибо всем, что вовремя среагировали, благодаря чему всё прошло так хорошо!поблагодарила женщина перед выпиской из СОКБ № 1.

Photo:пресс-служба СОКБ №1

Напомним, в начале ноября СОКБ №1 получила золотой статус европейской организации по борьбе с инсультом.

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