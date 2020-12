Энергетики подвели итоги акции «Переходи в онлайн!». Как сообщает пресс-служба компании, для того чтобы стать участником акции жителям нужно было выполнить 2 условия: не иметь задолженности за электрическую энергию и использовать онлайн-сервисы компании.

Победителями акции стали 32 клиента компании, им зачислено по 500 руб. на лицевые счета. Сумма выигрыша будет отражена в квитанции за ноябрь 2020 г. В условиях коронавирусной инфекции НТЭСК призывает жителей активно использовать онлайн-сервисы компании и помочь освоить их своим старшим родственникам. В мобильном приложении «Коммуналка онлайн», личном кабинете и через форму обратной связи на сайте можно оплатить квитанцию, передать показания, задать вопрос специалисту не выходя из дома.

