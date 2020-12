В суде все обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной попросили прощения у ее матери.

Екатерина Меньшикова, которая, по версии следствия, уговорила Ксению приехать на Уралмаш, для того, чтобы показать машину, сказала, что искренне раскаивается и просит ее простить, пишет Е1. Римма Валентиновна, я сочувствую вам, я скорблю, разделяю вашу боль и утрату, я готов в это нелегкое время компенсировать семье хотя бы материально — 5 миллионов рублей. Я готов дальше помогать, у меня у самого дети, а меня убийцей называют,сказал обвиняемый Михаил Федорович. Также извинился и Марат Ахметвалиев. Судья спросил у матери убитой, какого наказания она хочет для обвиняемых. Самого строгого. Это нечеловеческое преступление. Втроем на одну девочку,ответила мать. Напомним, в Екатеринбурге проходит процесс по делу об убийстве Ксении Каторгиной. 10 октября 2019 года девушка уехала показать свой автомобиль покупателям и пропала. Позже ее тело обнаружили в колодце, а автомобиль со следами крови нашли у перекупщиков в Челябинской области. В Екатеринбурге суд продлил арест обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter