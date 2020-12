«Россети» пустят в развитие энегосистемы Тувы 5 млрд рублей

ГК «Россети» открыли в пригороде столицы Тывы Кызыле первую в регионе цифровую подстанцию.

На церемонии открытия нового энергообъекта присутствовал глава республики Шолбан Кара-оол. Он поблагодарил «Россети» за хорошо выполненную работу, а также заявил, что цифровая подстанция обеспечит надежную поставку электроэнергии жителям пригорода. Глава региона отметил, что энергообъект станет предпосылкой для дальнейшего развития района, пишут «Новые Известия». Имеющаяся мощность 20 МВА может контролироваться и управляться дистанционно, то есть энергетикам необязательно будет присутствовать на объекте, чтобы корректировать работу. Подстанция станет основой, а впоследствии центром первого в Тыве цифрового района электросетей. Как отметил исполнительный директор «Россетей» Андрей Муров, этот пригород был выбран не случайно. Дело в том, что он является одним из самых развивающихся, здесь проживают почти 20 000 человек, имеется развитая инфраструктура: поликлиники, школы, детские сады. Учитывая перспективы роста района, его выбрали для реализации первого в регионе комплексного проекта цифровой трансформации электросетей. Сообщается, что «Россети» собираются в ближайшие 5 лет инвестировать в электросетевое хозяйство Тывы 5 млрд рублей. Средства пойдут на реконструкцию подстанции «Кызылская», обеспечивающей энергией столицу региона. Один из проектов, направленный на снижение потерь при подаче электричества, уже стартовал. Его стоимость более 600 млн рублей. «Акцент будет сделан на увеличение надежности электроснабжения потребителей, внедрение передовых технологических решений, включая установку современных интеллектуальных систем учёта», – подчеркнул Муров. По словам руководителя компании «Россети Сибирь» Павла Акилина, до конца 2024 года предприятие реконструирует примерно 200 километров воздушных ЛЭП. В том числе будут меняться на металлические небезопасные деревянные опоры. Также энергетики установят 14 000 так называемых умных счетчиков.

