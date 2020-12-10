Свердловский омбудсмен занялась делом убитого Росгвардией Таушанкова

Свердловский омбудсмен занялась делом убитого Росгвардией Таушанкова

Сегодня, 16:35ОбществоPhoto: страница Татьяны Мерзляковой в instagram
Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова намерена добиваться возбуждения уголовного дела в связи со смертью Владимира Таушанкова, которого убили при штурме его квартиры.

По ее словам, они разговаривали на эту тему с руководителем СУ СКР по Свердловской области Михаилом Богинским.

Мы будем об этом писать, это я обещаю. То, что к нам прислушаются — не обещаю, но я эту тему веду и все время высказываю нашему следственному управлению,заявила Мерзлякова Ура.ру.

Она отметила, что будет вмешиваться в случае необходимости.

Владимир Таушанков погиб 31 мая в Екатеринбурге во время штурма его квартиры. Его подозревали в краже обоев из строительного магазина.

Напомним, 4 декабря стали известны результаты экспертизы по делу Таушанкова. Они показали, что в момент штурма мужчина находился в невменяемом состоянии, однако в его крови не были обнаружены наркотики, алкоголь и психостимуляторы.

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