Тагильчанин Александр Жученко стал победителем международного инклюзивного фестиваля

В номинации «Сайт» приз и диплом лауреата достался Александру Жученко, который разработал проект «Страна глухих». Еще один диплом был получен порталом InvaNews, который Александр развивает вместе с журналистом Татьяной Авлеевой.
Сайт «Страна глухих» был создан 16 лет назад. За это время он уже дважды получил премию Рунета, а также побеждал в конкурсах разного уровня.
Запуск InvaNews прошел всего два месяца назад. На портале размещаются новости, которые, в первую очередь интересны людям с ограниченными возможностями. Сайт имеет версию для слабовидящих, а также функцию озвучивания текстов. В ближайшее время планируется запустить обучение удаленным профессиям.
Так, в ноябре началось обучение копирайтингу, а после Нового года выйдет курс по SEO-оптимизации и безопасности компьютерных систем, рассказывают в редакции.
Эксперты фестиваля отмечают, что признание на международном уровне — «мощный старт».
Напомним, Александр Жученко стал обладателем премии «Человек года» от TagilCity.ru в Нижнем Тагиле в 2013 году по результатам зрительского голосования.