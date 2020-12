Тагильчанин Александр Жученко стал победителем международного инклюзивного фестиваля

Тагильчане заняли призовые места на Х международном фестивале телерадиопрограмм и интернет-проектов об инвалидах и для инвалидов «Интеграция».

В номинации «Сайт» приз и диплом лауреата достался Александру Жученко, который разработал проект «Страна глухих». Еще один диплом был получен порталом InvaNews, который Александр развивает вместе с журналистом Татьяной Авлеевой. Сайт «Страна глухих» был создан 16 лет назад. За это время он уже дважды получил премию Рунета, а также побеждал в конкурсах разного уровня. Запуск InvaNews прошел всего два месяца назад. На портале размещаются новости, которые, в первую очередь интересны людям с ограниченными возможностями. Сайт имеет версию для слабовидящих, а также функцию озвучивания текстов. В ближайшее время планируется запустить обучение удаленным профессиям. Награда Photo: Александр Жученко Так, в ноябре началось обучение копирайтингу, а после Нового года выйдет курс по SEO-оптимизации и безопасности компьютерных систем, рассказывают в редакции. Эксперты фестиваля отмечают, что признание на международном уровне — «мощный старт». Напомним, Александр Жученко стал обладателем премии «Человек года» от TagilCity.ru в Нижнем Тагиле в 2013 году по результатам зрительского голосования.

