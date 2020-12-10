Татьяна Мерзлякова заявила о приеме новых детей в монастыре отца Сергия

Напомним, в октябре 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам истязания детей на территории монастыря. Как пишет Ура.ру, фигурантов у него пока нет. О том, что в обители издеваются над детьми сообщила телеведущая Ксения Собчак, которая приехала снимать документальный фильм. Во время работы на съемочную группу и саму Собчак напали сторонники отца Сергия. В результате СКР возбудил уголовное дело.