Татьяна Мерзлякова заявила о приеме новых детей в монастыре отца Сергия

В Среднеуральский женский монастырь, который захватил экс-схиигумен Сергий, родители снова везут детей. В то же время часть воспитанников выбыли из обители.

Властям не нравится, что органами опеки не контролируется, какая медпомощь оказывается прибывшим, рассказала на пресс-конференции уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Дети были отданы в руки не всегда профессиональных воспитателей и не всегда мам, которые были заинтересованы в их воспитании. Они просто учились вместе молиться, больше ничего, заявила Мерзлякова. Напомним, в октябре 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам истязания детей на территории монастыря. Как пишет Ура.ру, фигурантов у него пока нет. О том, что в обители издеваются над детьми сообщила телеведущая Ксения Собчак, которая приехала снимать документальный фильм. Во время работы на съемочную группу и саму Собчак напали сторонники отца Сергия. В результате СКР возбудил уголовное дело. Монахине Среднеуральского монастыря грозит штраф за обучение школьников без лицензии

