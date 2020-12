Тагильский центр туризма получил гран-при общероссийского финала Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards — 2020», сообщает пресс-служба администрации города.

Номинация, в которой Центр получил высшую награду: «Лучший муниципальный туристско-информационный центр — организатор событийных мероприятий». Также высокую оценку и награды получили другие проекты города: III место в номинации «Лучший муниципальный календарь событий» присвоили городскому календарю событий — 2020;

II и III места в номинации «Лучшая природно-рекреационная зона для проведения туристического события» были удостоены горнолыжный комплекс «Гора Белая» и комплекс трамплинов «Аист». Напомним, в Нижнем Тагиле рабочие «Уралвагонзавода» получили государственные награды в соответствии с Указом Президента РФ. Рабочие «Уралвагонзавода» получили награды от Владимира Путина

