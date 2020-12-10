Умершие от COVID-19 участницы уральского кинофестиваля оказались фейками

Он признался, что мечтает создать свою собственную студию. Поэтому рассчитывал получить приз в 50 тысяч рублей на фестивале. Чтобы увеличить шансы на победу он подал свою заявку и друга, с которым поссорился. Он указал фальшивый номер телефона. Все проекты прошли отбор. Как отмечала куратор анимационной секции Наталия Егорова, они соответствовали критериям и были лучше тех, что не вошли в шорт-лист.