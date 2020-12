Умершие от COVID-19 участницы уральского кинофестиваля оказались фейками

Две скончавшиеся от коронавируса участницы фестиваля «Кинопроба» в Екатеринбурге оказались фейковыми личностями.

От их имени на конкурс заявки отправил социальный педагог из Липецка, пишет «Фонтанка». Он же сообщил, что девушки скончались. 5 декабря в Екатеринбурге завершилось проведение фестиваля. В питчинге анимационных проектов участвовали 15 режиссеров. Ранее сообщалось, что пятеро из них заразились коронавирусом перед мероприятием, а два режиссера — скончались. Информацию подтвердили и в пресс-службе фестиваля. Однако позднее выяснилось, что пятеро человек не существовали, а персонажи из их заявок были взяты из старых работ других авторов. Проектами несколько лет назад интересовался социальный педагог из Липецка Дмитрий Зарницкий. Тогда он представил на фестивале свою работу и от имени друга. Он признался, что мечтает создать свою собственную студию. Поэтому рассчитывал получить приз в 50 тысяч рублей на фестивале. Чтобы увеличить шансы на победу он подал свою заявку и друга, с которым поссорился. Он указал фальшивый номер телефона. Все проекты прошли отбор. Как отмечала куратор анимационной секции Наталия Егорова, они соответствовали критериям и были лучше тех, что не вошли в шорт-лист. Она также рассказала, что сообщалось о трех смертях. Позднее Зарницкий признался, что для заявок брал фото знакомого, биографию другого и проект третьего. В каждом из проектов, по его словам, он принимал участие и не хотел присваивать чужие права. Теперь молодой человек опасается, что получит штраф за фейковую информацию о коронавирусе. При этом директор фестиваля Лилия Немченко считает, что это вполне возможно.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter