«Уралстроймонтаж» получит 1,2 млрд за реконструкцию моста на Циолковского

Реконструкцией улиц Циолковского и Октябрьской Революции, а также моста через железнодорожные пути, займется нижнетагильская компания «Уралстроймонтаж».

Заявка стала единственной для участия в конкурсе, она была признана соответствующей всем требованиям. Стоимость контракта составила 1,17 миллиарда рублей. Работы должны начать 11 января 2021 года, закончить до 1 апреля 2024 года. Проектная документация подготовлена «Тагилгражданпроектом». На время проведения работ, трамвайное движение на Тагилстрой будет ограничено. Водителям автотранспорта придется искать объездные пути. После окончания реконструкции УСМ должен будет получить положительное заключение органа государственного строительного надзора, а также разрешение на ввод в эксплуатацию. Гарантия на работы составит 8 лет. В 2017 году компания «Уралстроймонтаж» получила контракт на 735 миллионов рублей на капремонт улиц Быкова — Космонавтов — Победы — Грибоедова. Она не укладывалась в сроки, но объекты открыли в ноябре 2018. Общественники отметили, что дороги плохого качества. Также подрядчик взял контракт на строительство дороги, которая соединяет Черноисточинское шоссе в районе ТЦ «Кит» и улицу Удовенко за 550 миллионов рублей. Дорога до сих пор не введена в эксплуатацию. В 2019 году при ремонте улиц Металлургов, Ломоносова и Крымской по национальному проекту БКАД УСМ допустил множество нарушений. «Уралстроймонтаж» провалил сдачу улицы Крымской по БКАД в Нижнем Тагиле

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter