«Уралстроймонтаж» получит 1,2 млрд за реконструкцию моста на Циолковского

В 2017 году компания «Уралстроймонтаж» получила контракт на 735 миллионов рублей на капремонт улиц Быкова — Космонавтов — Победы — Грибоедова. Она не укладывалась в сроки, но объекты открыли в ноябре 2018. Общественники отметили, что дороги плохого качества. Также подрядчик взял контракт на строительство дороги, которая соединяет Черноисточинское шоссе в районе ТЦ «Кит» и улицу Удовенко за 550 миллионов рублей. Дорога до сих пор не введена в эксплуатацию. В 2019 году при ремонте улиц Металлургов, Ломоносова и Крымской по национальному проекту БКАД УСМ допустил множество нарушений.