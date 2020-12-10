Урбанист Варламов назвал главную елку Екатеринбурга одной из самых дорогих в стране

Урбанист Варламов назвал главную елку Екатеринбурга одной из самых дорогих в стране

Сегодня, 11:16ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Блогер-урбанист Илья Варламов назвал екатеринбургскую елку одной из самых дорогостоящих в России.

Он в своем блоге опубликовал список с ценами на новогодние деревья. В этом году главная елка Екатеринбурга обойдется в пять миллионов рублей. Блогер утверждает, что проблема в установке каркасов, на которые уходит больше денег, чем на живые деревья.

Металлический каркас намного дороже елочки из леса. Во-первых, сам по себе, во-вторых, он требует много сил и средств на монтаж-демонтаж, пишет Илья Варламов.

По его словам, если бы администрация хотела сэкономить, то приобретала бы живые ели. Тогда каждый год можно было бы не тратить много средств на установку, а украшения менять, чтобы они, по словам блогера, не наскучили.

В качестве примера блогер привел Рыбинск, где за 200 тысяч рублей приобрели живую ель и установили ее в центре города, чтобы ежегодно не тратить средства на установку, а украшать дерево.

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