Урбанист Варламов назвал главную елку Екатеринбурга одной из самых дорогих в стране

Блогер-урбанист Илья Варламов назвал екатеринбургскую елку одной из самых дорогостоящих в России.

Он в своем блоге опубликовал список с ценами на новогодние деревья. В этом году главная елка Екатеринбурга обойдется в пять миллионов рублей. Блогер утверждает, что проблема в установке каркасов, на которые уходит больше денег, чем на живые деревья. Металлический каркас намного дороже елочки из леса. Во-первых, сам по себе, во-вторых, он требует много сил и средств на монтаж-демонтаж, пишет Илья Варламов. По его словам, если бы администрация хотела сэкономить, то приобретала бы живые ели. Тогда каждый год можно было бы не тратить много средств на установку, а украшения менять, чтобы они, по словам блогера, не наскучили. В качестве примера блогер привел Рыбинск, где за 200 тысяч рублей приобрели живую ель и установили ее в центре города, чтобы ежегодно не тратить средства на установку, а украшать дерево.

