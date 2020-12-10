Увольнение красавицы и «ковидная» вакцинация. Итоги дня в Свердловской области

Увольнение красавицы и «ковидная» вакцинация. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня, 20:14ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях за 10 декабря в Свердловской области.

Екатеринбурженку, выигравшую конкурс «Краса Росгвардии», уволили со службы. Сама девушка подтвердила данную информацию, но комментировать отказалась. Анна Храмцова победила в 2019 году, получив поддержку более 57 тысяч проголосовавших. Участница рассказала, что она потомственная военнослужащая. Отец находится на заслуженном отдыхе, а мать проходит службу в правоохранительных органах. В Росгвардии не стали рассказывать о причинах сокращения девушки.

Согласно данным портала госзакупок, в Свердловской области на конец ноября зафиксировано 847 сорванных заказов. Статистика приведена за 2020 год. Цифра составляет 6% от всех заключенных сделок и 2% от общей суммы заказов. 97% договорных отношений расторгается по соглашения сторон, 3% — в одностороннем порядке. По словам вице-губернатора региона Олега Чемезова, большая часть сделок приходится на компании, которым не интересна победа в конкурсе. Такие организации получают доход за сам факт участия в аукционах. Их называют тендерными рейдерами. С 2018 по 2020 год Федеральная антимонопольная служба зафиксировала 92 фирмы, которые не выполнили 114 госконтрактов на сумму 716 миллионов рублей.

Всероссийская вакцинация от COVID-19 начнется не позднее 13 декабря. Соответствующая информация размещена на официальном сайте правительства РФ. Все субъекты Российской Федерации примут участие в процессе прививания граждан. Регионы уже заявили о готовности к процессу. О точных сроках жителей оповестят местные власти.

В Нижнем Тагиле 9 декабря начались проблемы с электронной системой данных «Сетевой город». Жители заметили, что информация на портале отображается только до 28 ноября. Директор гимназии № 18 Игорь Юрлов рассказал, что в системе произошел технический сбой. Он отметил, что восстановительные работы уже ведутся, а проблема носит региональный характер и призвал тагильчан сохранять спокойствие.

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