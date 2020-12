В Екатеринбурге нейрохирургия ГКБ № 40 возвращается к оказанию плановой помощи

Нейрохирургия ГКБ № 40 в Екатеринбурге снова будет оказывать плановую помощь, сообщает оперштаб Свердловской области.

Больница возвратится к штатной работе после того, как все госпитализированные пациенты с COVID-19 и пневмониями будут выписаны. Затем пройдёт необходимая дезинфекция. Ранее из списка временных инфекционных стационаров исключили отделения детского центра «Бонум», центра реабилитации «Озеро Чусовское», а также одного из отделений Областной наркологической больницы. Напомним, замгубернатора Свердловской области Павел Креков сообщил о том, что в регионе стабилизировалась ситуация с COVID-19, больных меньше, чем выписанных. В связи с этим планируют вернуть к оказанию плановой медицинской помощи несколько медучреждений Среднего Урала. Две больницы Свердловской области вернутся к оказанию плановой помощи

Related news: Две больницы Свердловской области вернутся к оказанию плановой помощи

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter