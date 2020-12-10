В Екатеринбурге нейрохирургия ГКБ № 40 возвращается к оказанию плановой помощи

Напомним, замгубернатора Свердловской области Павел Креков сообщил о том, что в регионе стабилизировалась ситуация с COVID-19, больных меньше, чем выписанных. В связи с этим планируют вернуть к оказанию плановой медицинской помощи несколько медучреждений Среднего Урала.